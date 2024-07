Zu spät am Flieger! Millionen-Zoff beim nächsten St. Pauli-Gegner

Eigentlich war Johannes Hoff Thorup ganz zufrieden. Der Trainer von Norwich City sah beim Trainingslager in Österreich ein 2:2 seiner Elf gegen Europapokal-Starter TSG Hoffenheim. Doch der Däne musste sich über die Unpünktlichkeit eines seiner Schützlinge ärgern.

Adam Idah fehlte beim Test in St. Johann. Der irische Mittelstürmer war am Sonntag zu spät am Flughafen erschienen, als die Mannschaft sich nach Österreich aufmachte. „Er war beim Spiel nicht dabei, weil wir so etwas nicht akzeptieren können“, erklärte Thorup. Idah kam mit einer anderen Maschine nach, doch dem irischen Nationalspieler wird eine hohe Wechselwilligkeit nachgesagt.

Celtic Glasgow will Idah von Norwich fest verpflichten

In der vergangenen Rückrunde war er an Celtic Glasgow ausgeliehen und wurde schottischer Meister. Die „Celts“ wollen Idah fest verpflichten, doch Norwich sind die gebotenen 4,7 Millionen Euro Ablöse zu wenig. Auch ohne den 23-jährigen Spätflieger gelang den „Canaries“ nach 0:2-Pausenrückstand noch ein 2:2 gegen Hoffenheim. Jonny Rowe (51.) und Brad Hills (66.) trafen für Norwich.

Ob Idah nach Rückkehr aus dem Trainingslager am Samstag gegen St. Pauli eine neue Chance bekommt, ist noch unklar – größere Chancen als Maurides auf St. Pauli-Seite dürfte er jedoch haben. Trainer Thorup freut sich schon auf den Test gegen die Kiezkicker. „Für uns ist es wichtig, gegen Mannschaften zu spielen, gegen die wir eine hohe Geschwindigkeit aufnehmen und voll da sein müssen, um erfolgreich zu sein.“ Und dazu zählt der FC St. Pauli aus der Sicht eines ambitionierten englischen Zweitligisten.