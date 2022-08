Voll im Training: Rückkehrer-Duo macht St. Pauli Hoffnung

Voll war‘s am Dienstag auf dem Trainingsgelände des FC St. Pauli. Rund um die Plätze, weil etliche Familien mit Kindern sowie einige Fußball-Camps zum Zuschauen und Autogramme holen gekommen waren. Und auf dem satten Grün, wo man bis auf die Rekonvaleszenten Jannes Wieckhoff (wurde 22 Jahre jung) und Christopher Avevor niemanden vermisste.

Soll heißen: Auch Etienne Amenyido und David Nemeth mischten wieder kräftig mit. Das Duo hat seine Muskelverletzungen aus dem Testspiel in Kiel endgültig auskuriert und könnte schon für das Spiel in Kaiserslautern ein Thema sein. Amenyido absolvierte die komplette Einheit, Nemeth separierte sich erst vor der finalen Spielform.

Amenyido und Nemeth würden noch mehr Qualität in das St. Pauli-Aufgebot bringen

In jedem Fall hat Timo Schultz bald die Qual der Wahl, und es gibt gewiss Schlimmeres für einen Trainer. Amenyido bringt mit seinem Tempo und der Stärke im Dribbling ein neues Element in die Offensive, Nemeth war von Beginn an als fixe Säule in der Innenverteidigung eingeplant.

Spätestens beim kommenden Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg wird das Duo, wenn es von Rückschlägen verschont bleibt, mindestens für den Kader in Frage kommen.