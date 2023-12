„Viel Spaß gehabt“: St. Paulis Hürzeler trifft im Pokal auf alte Bekannte

Zwei Ligen trennen den FC St. Pauli und den FC 08 Homburg, die am Dienstag im Pokal-Achtelfinale (20.45 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) aufeinandertreffen. Doch es gibt eine Verbindung zwischen Fabian Hürzeler und Spielern des saarländischen Viertligisten. Eine gemeinsame Vergangenheit in Bayern, an die der Coach der Kiezkicker schöne Erinnerungen hat.

Mit den Homburger Stammspielern Patrick Weihrauch (29) und Max Dombrowka (31) hat er in der U19 des FC Bayern München gespielt. „Mit Max war ich auf der selben Schule und in der selben Klasse.“ Der Draht zu Weihrauch war eng. „Wir haben auch abseits des Platzes viel Spaß zusammen gehabt“, erinnert sich Hürzeler (30). Weihrauch sei ein „super Charakter“. Später waren sie Gegner, als Hürzeler für den Stadtrivalen 1860 München II und Weihrauch für die FCB-Reserve kickte.

FC St. Pauli: Fabian Hürzeler freut sich auf Weihrauch und Dombrowka

Richtig Kontakt habe er nicht mehr zu den alten Weggefährten, sagt Hürzeler. Weihrauch hat er zuletzt im März 2022 getroffen, als Co-Trainer von St. Pauli beim Auswärtsspiel in Dresden, wo Weihrauch bis Sommer 2023 gespielt hat.

Mit Homburgs Felix Weber (28/derzeit verletzt) spielte Hürzeler zwei Jahre bei 1860 II zusammen, mit Markus Mendler (30) in der Bayernauswahl. Auch mit Ivan Knezevic (30) und Coach Danny Schwarz (48) habe es Berührungspunkte gegeben. „Ich freue mich, alle wiederzusehen.“