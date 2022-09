Viel Arbeit, wenig Personal: Wie St. Pauli die Länderspielpause nutzen will

Es ist die einzige Ruhephase, bevor bis Mitte November im Stakkato-Takt hohe Hürden warten. Und sie wäre angesichts des bisherigen Saisonverlaufs des FC St. Pauli bestens dazu geeignet, die Menge an ausstehender Arbeit, die offensichtlich geworden ist, anzugehen. Allerdings: Etliche wichtige Akteure sind auf Länderspiel-Reisen. Dennoch kann Timo Schultz der Auszeit Positives abgewinnen.

„Ich glaube schon, dass uns die Pause ganz recht kommt, dass wir mal durchpusten können, dass man jetzt mal tiefer in die Analyse gehen kann“, erklärte der Coach im Anschluss an das desillusionierende 0:2 von Regensburg, das ein halbes Dutzend Kiezkicker im Gepäck hat auf ihrem Trip zu den jeweiligen Auswahlteams.

Sechs Nationalspieler auf Reisen

Jackson Irvine und Connor Metcalfe treffen am Donnerstag in Brisbane auf Neuseeland, das Rückspiel in Auckland steigt am Sonntag. Nikola Vasilj spielt in der Nations League mit Bosnien-Herzegowina gegen Nordmazedonien (Freitag) und Rumänien (Montag). Jakov Medic trifft mit Kroatiens U23 am heutigen Dienstag auf Katar, Igor Matanovic testet mit der U20 Kroatiens gegen Saudi-Arabien (Donnerstag) und Albanien (Sonntag).

Oberschenkelverletzung bei Paqarada

Zudem ist Betim Fazliji im Kader des Kosovo für die Partien gegen Nordirland (Samstag) und Zypern (nächsten Dienstag). Leart Paqarada tritt die Reise wegen der in Regensburg erlittenen Oberschenkelverletzung nicht an, „um in Hamburg eine schnellstmögliche Regeneration in die Wege zu leiten“, so der Verein.

„Klar sind einige Spieler bei der Nationalmannschaft“, sagte Schultz. „Aber der Kern der Truppe ist weiter hier. Und mit dem werden wir so arbeiten, dass wir aus der Pause stärker rauskommen, als wir reingegangen sind.“