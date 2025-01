Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Der FC St. Pauli muss zum Kellerduell zum VfL Bochum in den Ruhrpott reisen. Gegen den Tabellenletzten der Bundesliga will die Mannschaft von Alexander Blessin endlich wieder Punkte im Kampf um den Klassenerhalt mitnehmen. Beim knappen 0:1 gegen Eintracht Frankfurt stand man mehrfach kurz davor, doch vor dem Tor fehlte die letzte Konsequenz. Das soll gegen die Hecking-Elf anders werden. Der VfL verlor seinerseits am vergangenen Wochenende mit 0:2 gegen den 1. FSV Mainz 05. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker