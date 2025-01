Nach Bochum verwechselt? Zwei Ex-Kiezkicker vor bitterem Wiedersehen

Sie verließen St. Pauli, um ein Regal höher Fuß zu fassen. Wenn es am Mittwochabend (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) ein Wiedersehen gibt, wird der ehemalige Arbeitgeber von Jakov Medic und Lukas Daschner allerdings in der Tabelle vor ihrem aktuellen Verein VfL Bochum stehen. Und vermutlich erlebt das Duo den Anpfiff auch nur von der Bank aus.

Medic hatten viele den großen Wurf zugetraut, als er im August 2023 für drei Millionen Euro zu Ajax Amsterdam wechselte. Doch nach Knall-Start mit Tor des Monats ging es rapide abwärts mit dem Kroaten, der schließlich vor Saisonbeginn an den VfL verliehen wurde. Dort spielte der 26-Jährige oft, aber erfolglos, und zuletzt blieb ihm nur die Joker-Rolle.

Medic und Daschner spielen in Bochum nur Nebenrollen

Auf St. Pauli erlebten Jakov Medic (r.) und Lukas Daschner Höhen und Tiefen. WITTERS Auf St. Pauli erlebten Jakov Medic (r.) und Lukas Daschner Höhen und Tiefen.

Mit der kennt sich Daschner auch in seinem zweiten Jahr an der Castroper Straße bestens aus. Von seinen zwölf Einsätzen hatte er nur drei von Beginn an, der längste dauerte 63 Minuten. Ein Tor (gegen Kiel) und ein Assist ist die bisher magere Ausbeute des feinen Technikers, der in der Saison 2022/23 bei Braun-Weiß neun Treffer und sieben Vorlagen angehäuft hatte.