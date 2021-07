Wer beim letzten Test vorm Saisonstart passen muss, hat in der Regel nicht so gute Karten, was die Startelf-Chancen beim ersten Punktspiel betrifft. So ergeht es gleich sieben Profis beim FC St. Pauli, sie alle werden beim Kick gegen Hertha BSC am Samstag (16 Uhr, Sport1 live) nicht zum Einsatz kommen.

Dazu zählt weiterhin Sebastian Ohlsson. Der Schwede, Ende der vergangenen Saison mit Adduktorenproblemen außer Gefecht, laboriert weiterhin an den Folgen von Problemen im Hüftbeuger. „Seb ist wieder halbwegs gut am Laufen, hat schon wieder was mit Ball gemacht“, sagte Trainer Timo Schultz über den Rechtsverteidiger. „Das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.“ Vorsichtiger hingegen sei man bei Neuzugang Etienne Amenyido und seinen Problemen an der Achillessehne, „da wollen wir keinen Rückschlag riskieren“. Es gebe aber die Hoffnung, dass der Angreifer alsbald wieder auf den Platz kommt.

Es sei immer „ein Vabanquespiel zwischen ist vielleicht sogar trainingsfähig, aber das fliegt dir dann zwei Wochen später um die Ohren, und wir kurieren es erst mal vollständig aus“. Selbiges trifft zum Beispiel auch auf Igor Matanovic zu, „der auf einem richtig guten Weg ist“, aber da spreche man eher noch von Wochen als von Tagen. Auch Jannes Wieckhoff (Faserriss im Oberschenkel) starte jetzt wieder mit der Laufarbeit. „Ich hatte die leise Hoffnung, dass alle zum Saisonstart wieder auf den Trainingsplatz kommen könnten, aber wir fahren da momentan eher eine konservativere Schiene“, sagte Schultz.

Auch Irvine und Coordes hängen bei St. Pauli hinten dran

Das umschließt auch Jackson Irvine. „Da gucken wir, wo ist noch eine Disbalance, können wir hier oder da noch was machen“, erklärte der Coach. Der Australier arbeite fleißig in den Fitnessräumen an der Kollau, „aber er hat nun einmal viel verpasst, hat Urlaub gehabt, war da noch in Quarantäne“. Und schließlich fehlt neben Rekonvaleszent Christopher Avevor aktuell auch Luis Coordes, der mit Problemen am Hüftbeuger seit einer Woche kürzer treten muss.