FC St. Pauli schließt neuen Sponsoren-Deal mit Astra

Neun Tage vor dem Saisonstart gegen Holstein Kiel hat der FC St. Pauli eine Vertragsverlängerung bekanntgegeben, die Rekord-Dimensionen hat. Der Kiezklub und Astra setzen ihre bereits 40 Jahre dauernde Partnerschaft nach MOPO-Informationen um weitere stolze zehn Jahre bis 2031 fort.

Der Herz-Anker der Kiez-Biermarke behält seinen Stammplatz auf dem Trikotärmel. Für den Kiezklub ist die vorzeitige Vertragsverlängerung ein wichtiges Zeichen der Kontinuität.

„Die Verbindung von Astra und dem FC St. Pauli ist mehr als ein Sponsorenvertrag oder eine geschäftliche Verbindung, es ist mehr so etwas wie eine Lebenspartnerschaft“, sagt Bernd von Geldern, Vertriebschef des Vereins. „Es tut ungemein gut, so einen langjährigen Partner auch für die nächsten zehn Jahre an unserer Seite zu wissen.“ Besonders in schwierigen Zeiten, wie derzeit in der Corona-Pandemie, sei Astra ein verlässlicher Partner gewesen, betont von Geldern.

Astra zählt seit vielen Jahren zur Partner-Kategorie „Herz von St. Pauli“, der hinter Hauptsponsor Congstar jetzt wichtigsten Sponsoren-Ebene, nachdem der Verein mit der neuen Spielkleidungs-Eigenmarke „DIIY“ künftig sein eigener Ausrüster ist.

Im Bundesliga-Aufstiegsjahr 2001 prangte das Astra-Logo sogar für zwei Monate auf der Brust der Kiezkicker. Das Unternehmen mit der Kiez-Knolle war kurzfristig eingesprungen, nachdem der vorherige Trikotsponsor „World of Internet“ im April pleitegegangen war. Das Kurzzeit-Trikot genießt in Fan-Kreisen Kult-Status.

„So eine treue Partnerschaft auf Wellenlänge ist einzigartig im Fußball“, sagt Sebastian Holtz, CEO der Carlsberg Deutschland GmbH, unter deren Dach Astra gebraut wird. Die Verlängerung sei in Pandemie-Zeiten auch ein „Zeichen der Zuversicht“.