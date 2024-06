Vasiljs Knieprobleme – ein Grund zur Sorge für St. Pauli?

Der erste Schritt zur neuen Nummer eins seiner Nationalmannschaft ist gemacht, doch vor dem nächsten wird Nikola Vasilj von seinem eigenen Körper gestoppt. Das Knie macht Probleme – zur Unzeit. Der Keeper des FC St. Pauli und der Auswahl Bosnien-Herzegowinas muss eine Zwangspause einlegen. Das wirft Fragen auf. Wie ernst ist die „Verletzung“, von der der Verband spricht? Muss sich der Kiezlub Sorgen machen? Kann Vasilj überhaupt planmäßig in die Vorbereitung der Braun-Weißen auf die Bundesligasaison einsteigen?

Ausgebremst. Der neue bosnische Nationaltrainer Sergej Barbarez hat den Schlussmann des Aufsteigers zur ersten Nummer eins seiner Amtszeit erklärt, aber wenn sein Team am Sonntagabend im kleinen Stadio Carlo Castellani in Empoli (16.800 Plätze) gegen den amtierenden Europameister Italien antritt, wird Vasilj nur Zuschauer sein. Im Tor stehen entweder Kenan Pirić oder Osman Hadzikic – und haben die Chance, sich auszuzeichnen und Pluspunkte zu sammeln.

Nikola Vasilj verpasst Länderspiel mit Bosnien in Italien

Zwei Tage nach der 0:3-Niederlage der Bosnier im Testspiel gegen England am vergangenen Montag, in dem Vasilj trotz der Gegentore einen guten Eindruck hinterlassen hatte, hatte der Verband mitgeteilt, dass der Torwart das Italienspiel aufgrund einer „Verletzung“ verpasse, die er „seit einiger Zeit“ habe und man „nichts riskieren“ wolle. Eine Vorsichtsmaßnahme also. Dennoch bitter.

Vasilj plagt sich mit Knieproblemen herum und das schon seit einiger Zeit. Nach MOPO-Informationen handelt es sich um eine Reizung, die bereits in der Endphase des Aufstiegskampfes mit St. Pauli aufgetreten ist. Doch Vasilj hatte die Komplikationen mit Hilfe der medizinischen Abteilung in den Griff bekommen und sich durchgebissen. Mit einer Verletzung im klassischen Sinne, die Bänder oder Sehnen betrifft, hätte Vasilj nicht spielen können und auch nicht gegen England im Tor gestanden.

St. Paulis Torwart hat schon länger Probleme mit dem Knie

Dennoch kann sich auch eine Reizung zu einem langwierigen und größeren Problem auswachsen, wenn das Knie nicht geschont wird, was jetzt passiert, weshalb Vasilj das Italien-Spiel verpasst. Die Ansage des Verbandes klang trotz der Formulierung „Verletzung“ nach Vorsichtsmaßnahme.

Beim Kiezklub, der gerade die Verpflichtung von Torwart-Talent Ben Voll offiziell gemacht hat, ist man dennoch sensibilisiert. Auch während seines Urlaubs dürfte Vasilj in engem Kontakt mit der medizinischen Abteilung der St. Pauli-Profis stehen, um Maßnahmen zu besprechen – das ist in solchen Fällen üblich und mehr als sinnvoll. Motto: nichts riskieren, therapieren!

Ist Vasilj zum Start der Saisonvorbereitung wieder fit?

Das Ziel ist natürlich, dass Vasilj voll auskuriert und ohne Probleme in die Vorbereitung, die am 8. Juli und für die Nationalspieler mutmaßlich etwas später beginnt, einsteigen kann. Das wäre sehr wichtig – und alles andere eine Widrigkeit. Eine Garantie gibt es dafür allerdings nicht. Und so sind jetzt vor allem zwei Komponenten entscheidend: Ruhe und Zeit.