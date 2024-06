Sie nehmen sich alle Zeit, die es benötigt – aber natürlich nicht, ohne Dinge entscheidend voranzutreiben. Und so präsentierten die Verantwortlichen des FC St. Pauli am Donnerstag gleich Neuzugänge im Doppelpack. Ein Duo, das repräsentativ dafür steht, welchen Weg man auf dem Kiez auch in der 1. Liga beschreiten will.