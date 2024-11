Vasiljs Deutschland-Debakel: Das sagt St. Paulis Torwarttrainer

Mit Chefcoach Alexander Blessin kam Torwarttrainer Sven Van Der Jeugt von Union Royale St. Gilloise aus Belgien zum FC St. Pauli. Vor dem Spiel in Mönchengladbach sprach der 44-Jährige über seine Arbeit beim Kiezklub – und äußerte sich zu den Folgen des 0:7-Debakels, das St. Pauli-Keeper Nikola Vasilj kürzlich mit der bosnischen Auswahl gegen die DFB-Elf erlebt hat.

Nein, noch habe er sich nicht mit Vasilj unterhalten, verriet Van Der Jeugt. „Wenn er bei der Nationalmannschaft ist, ist er bei der Nationalmannschaft. Wenn er zurück ist, werden wir uns kurz über die Spiele unterhalten.“ Aber nur kurz, denn sieben Gegentreffer sollte man am besten schnell abhaken – zumal Vasilj am Dienstagabend gegen die Niederlande ja eine neue Gelegenheit hat, sich auszuzeichnen, bevor er wieder für St. Pauli am Sonntag in Mönchengladbach das Tor hüten wird.

„Als Torwart kommst du in solche Situationen“

Dass Vasilj vom deutschen Schützenfest in der Nations League einen Knacks mitnimmt, befürchtet Van Der Jeugt nicht: „Als Torwart kommst du manchmal in solche Situationen. Die Frage ist: Beeinflusst dich das, bist du danach niedergeschlagen? Oder schaffst du es schnell zurück? Je schneller du zurückkommst, desto besser. Das zeigt auch Qualität.“

Van Der Jeugt hat Erfahrung darin, Torhüter im Zweifelsfall moralisch und mental aufzupäppeln. Vorige Saison stand Anthony Moris im Kasten von Union Royale St. Gilloise – und kassierte mit Luxemburg in der EM-Qualifikation gleich neun Treffer von Portugal. „Bei Niko ist es sicherlich der Fall, dass er das eine Spiel abhakt und sich aufs nächste Spiel konzentriert“, ist der Torwarttrainer gewiss: „Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Denn das nächste Spiel kommt immer.“

Zumal Torhüter ja auch wenig Gelegenheit haben, über Vergangenem zu brüten. „In der Bundesliga kann sich ein Spiel im Bruchteil einer Sekunde wenden“, sagt Van Der Jeugt und schnippt mit Fingern: „Du musst ständig aufmerksam sein.“