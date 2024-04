„Unabhängig von der Liga“: St. Pauli tütet nächste wichtige Verlängerung ein

Beim FC St. Pauli hat in jüngerer Vergangenheit Kontinuität Einzug gehalten – und das betrifft nicht nur den sportlichen Bereich mit Trainer-Team, Staff und Mannschaft. Auch beim wirtschaftlichen Aspekt wird Bewährtes gehalten, in diesem Fall in Sachen Haupt- und Trikotsponsor: Der Vertrag mit „congstar“ wurde nun bis zum Ende der Spielzeit 2027/28 vorzeitig verlängert.

Bereits von 2006 bis 2009 waren die Profis des Kiezklubs mit „congstar“ auf der Brust aufgelaufen. 2014 folgte das zweite Engagement, das die aktuell längste, ununterbrochene Hauptsponsor-Partnerschaft in der 2. Liga begründete. Das Fundament der Zusammenarbeit, so heißt es in der Pressemitteilung, „bildet weiterhin das Engagement rund um gesellschaftlich relevante Themen“.

Unter anderem fänden seit März 2021 unter dem Motto „Kein Platz für Rassismus“ regelmäßig Veranstaltungen und Aktionen statt, um auf gemeinsame Anliegen im Kampf gegen Hass und Diskriminierung aufmerksam zu machen. „Dieses gemeinschaftliche Engagement soll weiter vertieft und inhaltlich noch breiter aufgestellt werden.“

Congstar-Geschäftsführer Axel Orbach (l.) und St. Paulis kaufmännischer Leiter Wilken Engelbracht bei der Vertragsverlängerung

congstar bleibt auf dem Trikot des FC St. Pauli

Wilken Engelbracht, kaufmännischer Geschäftsleiter am Millerntor, freut sich über die Fortsetzung des Engagements. „Mit congstar verbindet uns seit vielen Jahren eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft auf Augenhöhe“, sagte er. Es sei nicht selbstverständlich, dass ein Partner seine Zusammenarbeit stets vorzeitig verlängert hat.

Zusammen wolle man auch in Zukunft gesellschaftlich relevante Themen progressiv und kreativ angehen. „Gerade in einer Zeit, in der sich der gesellschaftliche Diskurs immer mehr nach rechts verschiebt, sind wir sehr dankbar, einen Hauptsponsor wie congstar an unserer Seite zu haben, der mutig seine gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt.“ Man stehe in diesem Jahr vor richtungsweisenden Wahlen und sehe es gemeinsam mit congstar als gemeinsame Verantwortung an, „klare Kante für demokratische und gesellschaftliche Grundwerte zu zeigen. Es ist alles andere als gewöhnlich, dass ein Unternehmen wie congstar bereit ist, seine mediale Reichweite für diese wichtigen Haltungsthemen einzusetzen“.

Congstar-Geschäftsführer Axel Orbach äußerte sich in ähnlicher Weise, die Zusammenarbeit mit dem FC St. Pauli sei etwas ganz Besonderes. „Wir verstehen sie daher auch nicht als ein klassisches Sponsoring, sondern als eine echte Partnerschaft. Den erfolgreichen gemeinsamen Weg werden wir – unabhängig von der Ligazugehörigkeit – sehr gerne und voller Leidenschaft weiter beschreiten.“ Dabei werde man auch zukünftig Botschaften für Toleranz, Vielfalt, Respekt und gegen Rassismus setzen und die Gaming-Aktivitäten weiter stärken.