„Unfassbar!“ Eggestein lässt St. Pauli staunen und ist heiß aufs Derby

Ein Treffer war ihm diesmal nicht gelungen, dem Siegtorschützen des 2:1 in Hannover. Aber als ackernder und spielmachender Stürmer war Johannes Eggestein auch bei St. Paulis gefeiertem 1:0 gegen Hansa Rostock am Millerntor wertvoll, sammelte jede Menge Fleißpunkte, heimste Lob von den Kollegen ein – und freut sich schon auf das nächste heiße Spiel: den Derby-Showdown im Volkspark.

Sogar „riesig“ sei die Vorfreude auf das heiße Duell beim HSV am Freitag, sagte Eggestein, aber die sei ganz frisch. „Wir freuen uns in erster Linie über den Sieg heute. Ich muss sagen, ich habe noch nicht so viel an Hamburg gedacht.“

Johannes Eggestein: Stadtmeisterschaft im Visier

Das wird kommen. In den nächsten Tagen wird das Derby-Fieber steigen. Bei den Fans, aber auch den Aktiven. „Wir werden das Wochenende zu nutzen, den Sieg gegen Rostock zu verarbeiten und dann in die nächste Woche zu starten und uns auf Hamburg vorzubereiten. Wir freuen uns riesig darauf, die Stadtmeisterschaft vielleicht in diesem Jahr zu holen.“ Das Hinspiel am Millerntor endete 2:2, obwohl St. Pauli lange klar dominierte und 2:0 führte.

„Viel Arbeit“ sei der letztlich „verdiente“ Sieg gegen Hansa gewesen, resümierte Eggestein, der seinerseits mächtig geackert hatte, weite Wege gegangen war, sich zum Teil weit fallen lassen und keinen Zweikampf gescheut hatte.

St. Pauli-Kollegen loben Arbeitstier Eggestein: „Unfassbar“

Drecksarbeit statt Torglanz. Die Kollegen wissen das zu schätzen. „Jojo hat heute einen unfassbaren Job gemacht. Er hat immer wieder Bälle abgeholt und abgelegt“, sagte Abwehrchef Hauke Wahl voller Anerkennung. Und auch Innenverteidiger-Kollege David Nemeth hob den Wert der eggestein’schen Arbeit hervor: „Jojo hat jeden Ball gesichert und uns richtig geholfen in dem Spiel. Hätte er nicht so viele Bälle gesichert, wären wir nicht so gut nach vorne gekommen.“

St. Paulis „Ballholer“ Eggestein – gegen Rostock mehr Mittelfeldspieler als Stürmer. Der 25-Jährige stellt sich stets in den Dienst der Mannschaft und ist sich für nichts zu schade. Gegen ein Derby-Tor hätte „Jojo“ aber sicher nichts einzuwenden…