Beim Topspiel des FC St. Pauli gegen den SC Paderborn (Samstag, 20.30 Uhr) wird Ruth Hofmann bei Sport1 durchs Programm führen. Die 35-Jährige freut sich nach dem Duell gegen Schalke im Dezember (2:1) auf ihren bereits zweiten Besuch am Millerntor in dieser Saison.

„Ich komme immer gerne her, weil mich die Atmosphäre im Stadion jedes Mal selbst packt. Sie ist am Millerntor ganz speziell und auch der Verein selbst und seine Fans haben etwas Einzigartiges“, sagt Hofmann der MOPO. Daran kann auch die dezimierte Zuschauerkulisse nichts ändern. „Gerade beim FC St. Pauli merkt man schon mit wenigen Zuschauern, was das ausmacht und welche Kraft das auslösen kann“, weiß die Moderatorin.

FC St. Pauli: Sport1-Moderatorin Hofmann hält Aufstieg für möglich

Allerdings spürt Hofmann am Spielfeldrand die geringe Anzahl an Fans auf den Rängen deutlich, erzählt sie: „Auch als Moderatorin für SPORT1 merke ich einen enormen Unterschied, ob und wie viele Fans im Stadion sind. Klar, eine Sendung mit Geräuschkulisse zu moderieren, die zum Stadion einfach dazugehört, macht auch mir mehr Spaß.“

Nicht nur gegen Paderborn, sondern auch im Kampf um den Aufstieg sieht Hofmann gute Chancen für den Kiezklub. „Ich habe den FC St. Pauli zu Beginn der Saison so nicht erwartet“, erinnert sie sich. „Sie wurden absolut verdient Herbstmeister. Sie haben für die Überraschung der Saison gesorgt, dann aber auch bestätigt, dass sie zurecht da oben stehen.“

Eine Prognose sei in dieser Saison „super schwer“, sagt Hofmann und spricht von einem „Kopf-an-Kopf-Rennen“ um die Bundesliga-Plätze. Persönlich würde sie den Kiezkickern den Aufstieg „wirklich gönnen, er ist machbar“, aber: „Dazu muss der FC St. Pauli wieder zu seiner Stabilität aus der Hinrunde zurückfinden. Dann traue ich ihnen zu, dass sie am Ende unter den ersten Drei stehen werden.“