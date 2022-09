Gastgeber St. Pauli: Blindenfußball-Turnier mit einem ganz besonderen Debüt

Nicht einmal zwei Wochen ist es her, dass sie in Köln den Gewinn der Deutschen Meisterschaft feiern durfte. Für ausgiebige Feierei aber haben die Blindenfußballer des FC St. Pauli keine Zeit, schon an diesem Wochenende steht das nächste Highlight an.

Es ist Masters-Zeit. Mal wieder, bereits zum 15. Mal. Auf der heimischen Sportanlange auf dem Gelände des BZBS (Borgweg 17a, 22303 Hamburg) gibt es ab Samstagmorgen – der Eintritt ist wie immer frei – hochklassigen Sport mit internationaler Besetzung zu sehen. Neben den Gastgebern, die die vergangenen vier Turniere sämtlich gewinnen konnten, sind auch Frankreichs U23, Merseyside BFC aus England, der AC Crema aus Italien, die Tschechen von Avo MU Brno sowie erstmals Wisla Krakau aus Polen zu Gast.

Erstes Wettbewerbsspiel zwischen Blindenfußball-Frauen beim FC St. Pauli

Zudem kommt es zu einer absoluten Besonderheit, wenn die deutschen Blindenfußball-Frauen, die Anfang Juni in Pescara (Italien) bei der erstmals ausgespielten Europameisterschaft den Titel gewinnen konnten, gleich zwei Mal gegen das französische Frauenteam des SC Schiltigheim antreten werden. Es ist das Debüt für Wettbewerbsspiele von Blindenfußball-Frauen in Hamburg.

An beiden Veranstaltungstagen werden die ersten Partien bereits um 9 Uhr angepfiffen, die Wettbewerbe dauern dann jeweils bis in die späten Nachmittagsstunden an.