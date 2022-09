Endlich ein Termin: Warum Kalla so lange auf den St. Pauli-Abschied warten muss

Das Warten hat ein Ende. Vor mehr als zwei Jahren, am 21. Juni 2020, lief Jan-Philipp Kalla letztmals für den FC St. Pauli auf. Ein 1:1 am Millerntor gegen Regensburg, dem alsbald das Versprechen eines würdigen Abschiedsspiels im Heimstadion folgte. Schließlich hat Kalla sich in 17 Jahren bei St. Pauli Legendenstatus erspielt und seine letzte Partie coronabedingt ohne Fans absolvieren müssen.

Gestern folgte dann endlich und nach einer gefühlten Ewigkeit der Termin, an dem die „Schnecke“-Party steigen soll: der 25. März 2023. „Erst stand Corona dem Spiel im Weg und dann muss man auch erstmal einen geeigneten Zeitpunkt finden“, führte Kalla an. „Gut Ding will Weile haben“, sagte St. Paulis Ex-Kapitän, der sich „möglichst viele Weggefährten“ am Milerntor wünscht.

Kalla-Abschied von St. Pauli im März 2023 am Millerntor

Der Abschied werde „sicherlich nicht ganz so emotional“ werden, wie er es vor zwei Jahren unter normalen Umständen mit Fans gewesen wäre, so Kalla, der inzwischen die St. Pauli-Frauen trainiert.

Dass es noch bis nächsten Frühling dauert, erklärte er mit Organisations- und Termingründen. Und mit seiner Konstitution: „Die Zeit brauche ich, um selbst ein bisschen fitter zu werden.“