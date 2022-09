Neue Marktwerte: Ein großer Gewinner bei St. Pauli und vier klare Verlierer

Das sommerliche Wechseltheater hat Jakov Medic aufs Gemüt geschlagen. Das war dem Kroaten anzusehen, sowohl von seiner emotionalen Verfasstheit als auch leistungstechnisch auf dem Platz zum Saisonstart. Aber, die Avancen des Erstligisten Stuttgart haben sich auch wertsteigernd niedergeschlagen. Medic ist St. Paulis klarer Marktwert-Gewinner.

Der Innenverteidiger, der vergangene Woche sein Debüt in der kroatischen U23-Nationalmannschaft gab, legte bei den Experten von transfermarkt.de im Wert um 700.000 auf zwei Millionen Euro zu.

St. Pauli: Daschner gewinnt Marktwert, Nemeth und Fazliji verlieren

Lukas Daschner konnte seinen Marktwert ebenfalls steigern; er wird jetzt auf 700.000 Euro taxiert, was ein Plus von einer Viertelmillion Euro bedeutet. Daschners Anstieg ist auf seinen guten Saisonstart mit einem Tor und zwei Vorlagen in den ersten vier Spielen zurückzuführen und auf seine wichtigere Rolle seit dem Abgang Daniel-Kofi Kyerehs nach Freiburg.

Allerdings weist das Marktwert-Update auch vier Verlierer bei den Kiezkickern aus, darunter zwei Schlussmänner: der neue Torhüter Sascha Burchert verlor ein Viertel seines Wertes und liegt jetzt bei 300.000 Euro, der zu Saisonbeginn verletzte Nikola Vasilj fiel von 1,2 Millionen auf 800.000 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: Wer ist gegen Heidenheim St. Pauli-Kapitän?

Auch zwei Defensiv-Verpflichtungen mussten an Wert einbüßen. David Nemeth, der den Saisonstart verletzt verpasste, verlor wohl auch wegen eben dieser Blessur und wird nunmehr 300.000 Euro niedriger eingestuft (jetzt zwei Millionen Marktwert). Betim Fazliji fiel gar von 1,5 Millionen Euro auf eine.