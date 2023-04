Trotz drohender Sperren fürs Derby: Hürzeler erwartet „Vollgas“ von seinen Profis

Es ist eine Gefahr, die den HSV mit vier betroffenen Akteuren sogar noch stärker bedroht, aber eben auch beim FC St. Pauli in hohem Maße präsent ist: Mit Jakov Medic, Eric Smith und Lukas Daschner wären gleich drei Stammkräfte des Kiezklubs bei einer Gelben Karte gegen Braunschweig im nächsten Spiel gesperrt – und das zur Unzeit, schließlich geht es fünf Tage später im Volkspark gegen den Stadtrivalen.

Erlegt Cheftrainer Fabian Hürzeler den betroffenen Profis gegen Braunschweig also womöglich vorbeugende Maßnahmen auf? Danach gefragt, antwortete der 30-Jährige gleichermaßen knapp wie deutlich: „Nein, Vollgas!“

Einsatz von St. Pauli-Profi Eric Smith noch fraglich

Ohnehin könnten es am Ende nur zwei Profis sein, die in diesem Zusammenhang vorsichtig sein müssen: Ein Einsatz von Eric Smith am Sonntag steht in den Sternen, der Schwede laborierte bis zuletzt an Hüftbeuger-Problemen und wird womöglich nicht rechtzeitig fit. Hürzeler: „Bei Eric müssen wir abwarten.“