Traumstart für Ex-St. Pauli-Torwart Brodersen in Japan

Wenn man das Haar in der Suppe suchen will, dann ist es der Tabellenstand. Der Yokohama FC ist weiter Schlusslicht der japanischen J-League, doch das liegt ganz gewiss und überhaupt nicht an Svend Brodersen.

Kurz vor den olympischen Spielen in Tokio hatte der langjährige St. Paulianer einen neuen Klub gefunden, die Abreise mit der deutschen Olympia-Auswahl war für ihn zeitgleich Trip in die neue Wahlheimat. Beim olympischen Turnier war Brodersen nicht zum Einsatz gekommen, bei seinem neuen Verein aber ist der 24-Jährige komplett durchgestartet.

Ex-St. Paulianer Brodersen mit 2:0-Erfolg beim Yokohama-Debüt

Seinen Einstand feierte der gebürtige Hamburger im Heimspiel gegen Nagoya Grampus, immerhin Fünfter in der 20er-Liga und mit dem ehemaligen Dortmunder Mitch Lengerak zwischen den Pfosten. Der musste während der 90 Minjuten zwei Mal hinter sich greifen, Brodersens Kasten blieb hingegen jungfräulich. Was für ein Debüt!

Vor Brodersen hatte Yokohama satte 51 Gegentore kassiert

Und weil es so viel Spaß macht, die Null zu halten, hing „Schredder“ im Auswärtsspiel bei Vegalta Sendai gleich noch ein zweites Spiel ran. 0:0 hieß es hier beim Abpfiff. In den 22 Partien zuvor hatte Yokohama schlanke 51 Gegentreffer kassiert!

Es bleibt allerdings schwierig für den FC, bis zum rettenden Ufer sind es weiterhin acht Punkte Rückstand. Schon am Samstag (12 Uhr MESZ) will Brodersen mit seinem Team den nächsten Schritt gen Tabellenmittelfeld machen, dann geht’s zum 13. Des Tableaus, Cerezo Osaka.