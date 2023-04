Schreck für St. Pauli: Maurides droht das Saison-Aus

Am Donnerstagvormittag hatte Fabian Hürzeler noch hervorgehoben, dass er bei der Wahl der Kaderbestückung für das Spiel gegen Jahn Regensburg „die Qual der Wahl“ habe. Wenige Stunden später wurde das Portfolio um einen Profi reduziert – und das nicht nur für dieses Wochenende: Winter-Zugang Maurides wird vermutlich in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

In der Trainingseinheit am Donnerstagmittag verletzte sich der Brasilianer am Knie. Es folgte eine prompte Untersuchung, und bereits am Freitag kam der bullige Mittelstürmer bei Dr. Karl-Heinz Frosch unters Messer. Ein Meniskusschaden hatte den Eingriff notwendig gemacht, und angesichts der Tatsache, dass nur noch neun Partien zu gehen sind, wird Maurides in dieser Saison aller Voraussicht nach nicht mehr auf dem Rasen stehen können.

Das ist bitter für den sympathischen Angreifer, der aus Polens 1. Liga gekommen war und sich in Windeseile beim Kiezklub eingelebt hatte. Entgegen seines bisweilen furchterregenden Äußeren auf dem Platz ist der 29-Jährige im Umgang mit Kollegen und Fans ausgesprochen herzlich, entpuppte sich zudem bei den Einheiten als außerordentlich wissbegierig und willens, sich weiterzuentwickeln.

Maurides kam bei St. Pauli bisher auf sieben Einsätze als Joker

Bisher kam Maurides in der Rückrunde auf sieben Einsätze, alle als Joker, und sammelte dabei 136 Minuten und zwei Gelbe Karten an. Ein Treffer oder ein Assist waren ihm bisher nicht vergönnt. Das wird nun, wenn kein Wunder geschieht, bis zum Sommer so bleiben.