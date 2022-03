Training abgebrochen: St. Pauli zittert wieder um Eric Smith

Bei solchen Bildern werden bösen Erinnerungen wach: Eric Smith humpelte am Dienstag mit einem Päckchen Eis an der Wade in die Kabine. St. Paulis Sechser musste das Training abbrechen, eine genaue Diagnose stand noch aus.

Die Wade bereitete dem 25-jährigen Schweden schon im vorigen Frühjahr Kummer, nach einem Traum-Einstand mit vier Siegen in vier Spielen verpasste Smith den 1:0-Derbysieg am 1. März 2021. Für den Rest der Saison reichte es dann nur noch zu einem Viertelstunden-Einsatz gegen Greuther Fürth.

Die Wade bereitete Smith schon 2021 Probleme

Smith war nicht der einzige Kicker, der bei der ballorientierten Einheit zurückstecken musste. Rico Benatelli brach das Training mit „leichter Übelkeit“ ab.

Auch Torwart Sören Ahlers musste passen, als er in einem Trainingsspiel von James Lawrence am Knie getroffen wurde.