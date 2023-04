Trainer-Fehler? St. Paulis Profis widersprechen Hürzeler

Es war seine erste Pflichtspiel-Niederlage, seitdem er vor gut vier Monaten das Traineramt beim FC St. Pauli übernommen hat. Die Fehler, die zum 1:2 gegen Braunschweig führten, machten seine Schützlinge. Die Schuld dafür suchte Fabian Hürzeler aber bei sich.

„Wenn wir verlieren, habe ich in der Vorbereitung etwas falsch gemacht“, räumte er ein. „Deshalb kreide ich mir das ganze Ding auch an.“ Beide Gegentreffer fielen ähnlich, „weil wir Dinge im Angriffspressing falsch gemacht haben“. Und das sei passiert, „weil die Informationen von mir nicht gut genug transportiert wurden“.

St. Paulis Spieler finden die Schuld bei sich

Das wiederum wollten die Spieler so nicht stehen lassen und nahmen sich selbst in die Pflicht. „Es ist genau das eingetreten, was wir die ganze Woche vorbereitet haben, damit es nicht eintritt“, klagte Leart Paqarada, der zudem kritisierte: „Sie machen die Tore fast ohne jegliche Zweikämpfe.“

Und auch Jackson Irvine sagte klar heraus: „Wir wussten um die Braunschweiger Stärken im Umschaltspiel. Das hätten wir anders verteidigen müssen.“