Top im Training: Fazliji drängt in die Pokal-Startelf

Dass Betim Fazliji im Training am Mittwoch an der Seite von Jakov Medic und damit neben dem aktuell einzigen gesetzten Innenverteidiger auflief, muss für das Pokalspiel gegen Straelen nichts bedeuten. Schließlich könnte Timo Schultz ja auch in der Abwehr denjenigen Spielzeit geben wollen, die bisher keine hatten.

Aussagekräftiger war da schon die Leistung, die Fazliji im Training zum wiederholten Male zeigte, nämlich eine richtig gute. Nicht nur dann, wenn es um das Verteidigen qua Grätsche oder Zweikampf ging, sondern auch und besonders in der Spieleröffnung.

Das könnte Sie auch interessieren: Torwart-Transfer bei St. Pauli? Das sagt Sportchef Bornemann

Er lieferte präzise Seitenwechsel, immer wieder bei Trainern (zurecht) geliebte Bälle in die Tiefe und Schultz so eine unmissverständliche Bewerbung für die erste Pokalrunde.