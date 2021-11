Sie haben es geschafft, zum zweiten Mal in der Vereinshistorie: Die Blindenfußballer des FC St. Pauli sind Deutscher Meister! Am letzten Bundesliga-Spieltag in Bonn schlugen die Braun-Weißen den einzig verbliebenen Konkurrenten MTV Stuttgart mit 1:0.

Schon ein Remis gegen den Titelverteidiger hätte den Schützlingen von Trainer Wolf Schmidt angesichts des deutlich besseren Torverhältnisses gereicht, und danach sah es beim Stand von 0:0 auch lange aus. Dann aber gab es Strafstoß für St. Pauli, und Jonathan Tönsing beseitigte mit seinem 31. Saisontor endgültig alle Zweifel. Der Rest war Jubel pur.

St. Paulis Trainer Wolf Schmidt überglücklich

„Nach dem Tor die letzten Minuten und Sekunden herunterzuzählen, das war wirklich schön“, freute sich Schmidt überglücklich. „Wir haben uns diesen Meistertitel einfach mit spielerischen Mitteln und einer homogenen Mannschaftsleistung verdient.“ In der gesamten Saison gab es nur ein einziges Unentschieden (gegen Marburg), alle anderen Partien konnten die Kiezkicker gewinnen.

Und das auch größtenteils sehr, sehr deutlich, was vor allem an der Treffsicherheit Jonathan Tönsings lag. Der Nationalspieler wurde logischerweise als bester Spieler der Saison ausgezeichnet.