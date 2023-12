Testspiele, Trainingslager, Re-Start: So sieht St. Paulis Winterfahrplan aus

Das Ende ist in Sichtweite. Noch einmal 90 Minuten und mehr Vollgas, dann hat sich der FC St. Pauli die Winterpause in dieser bisher so grandiosen Saison mehr als verdient. Von Ruhe im Übermaß kann allerdings kaum die Rede sein.

Mit dem Schlusspfiff der Partie am Millerntor gegen den SV Wehen Wiesbaden am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker bei MOPO.de) beginnt für die Profis der zwingend nötige, aber nicht eben üppige Weihnachtsurlaub. Auch der Jahreswechsel darf noch guten Gewissens gefeiert werden, aber dann geht es auch schon wieder weiter.

Zehn Tage St. Pauli-Trainingslager in Spanien

Am 2. Januar steigt die erste Einheit der Vorbereitung auf die Rückrunde noch an der heimischen Kollaustraße, tags darauf geht es bereits ins zehntätige Trainingslager ins spanische Benidorm. Dort haben sich die Kiezkicker auch in den vergangenen beiden Jahren für die Rückrunde fit gemacht.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Paulis Plan mit Andreas Albers

Testspiele sind natürlich geplant, aber noch nicht offiziell bestätigt. Und schon eine Woche später beginnt mit der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern die zweite Saisonhälfte.