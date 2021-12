Wird er wieder zum St. Pauli-Schreck? Der ehemalige HSV-Kicker Khaled Narey spielt für Düsseldorf eine richtig starke Hinrunde, fünf Tore und sieben Vorlagen stehen für den Außenverteidiger bislang zu Buche.

Zuletzt knipste er auch beim 3:1 der Fortuna in Darmstadt und bekam ein Lob von Torjäger Rouwen Hennings: „Khaled hat den Angriff super abgeschlossen.“

Düsseldorf-Verteidiger Narey traf auch schon im Derby für den HSV

Beim Coup in Darmstadt ließ ihn Fortuna-Coach Christian Preußer in einer Fünferkette auf dem Flügel spielen – ganz im Sinne Nareys. „Unser Spiel ist darauf ausgelegt, dass ich zu vielen Flanken und Abschlüssen komme“, fühlt sich der 27-Jährige in seiner neuen sportlichen Heimat wohl. Und hofft am Samstag auf einen ähnlichen Erfolg wie im März 2019, als er im HSV-Trikot beim 4:0-Derbysieg am Millerntor das zweite Tor schoss.

„St. Pauli liegt uns, weil sie wie wir Fußball spielen wollen“, glaubt Narey an eine attraktive Begegnung: „Da werden sich viele Räume ergeben., wir müssen dann nur unsere Chancen nutzen.“