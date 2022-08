Stürmer-Frage vor Klärung: St. Pauli jagt einen langen Franzosen

Es ist aus Sicht des FC St. Pauli die vermutlich letzte spannende Personalie dieses Transferfensters. Und bislang hat sich Andreas Bornemann überhaupt nicht in die Karten schauen lassen, wo er sich nach einem neuen Stürmer für den Kiezklub umschaut. Der Sportchef ist schon in Schottland, Schweden, Belgien, England oder Australien fündig geworden, nun kommt mit Frankreich eine neue Nation dazu.

Aurélien Scheidler heißt der Mann, der vom Profil her exakt passt und der sich, so hat es Sky Deutschland zumindest vermeldet, mit den Hamburgern bereits über einen Wechsel einig sein soll. Sein Verein, Dijon FCO aus der Ligue 2, ruft allerdings wohl noch eine zu hohe Ablösesumme von um die eine Milllion Euro für den bis 2024 gebundenen Angreifer aus.

FC St. Pauli hat Interesse an Dijon-Stürmer Aurélien Scheidler

Eine offizielle Bestätigung der Hamburger gibt es naturgemäß in solchen Stadien der Verhandlungen nicht. Allerdings räumt man ein, den Spieler durchaus zu kennen und sein Profil für interessant zu erachten. Scheidler ist 24 Jahre jung, misst stattliche 1,92 Meter, hat ob seiner Statur die Fähigkeit, sich in Zweikämpfen zu behaupten und Bälle mit dem Rücken zum Tor festzumachen. Seine 21 Treffer in den 78 Zweitliga-Spielen in Frankreich erzielte der beidfüßige Stürmer mit links, rechts und per Kopf.

Bornemann hatte in der MOPO gesagt, dass ein neuer Stürmer nicht der Heilsbringer sein könne. Mit Scheidler wäre St. Pauli allerdings um eine Angriffsvariation reicher und hätte mit ihm, Igor Matanovic, Johannes Eggestein, David Otto und Etienne Amenyido ein schlagkräftiges Quintett beisammen.