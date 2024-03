Stürmer vor Startelf-Einsatz: Amenyidos vielleicht letzte Chance bei St. Pauli

Spätestens am Dienstag wird ihm klar geworden sein, dass die Wahrscheinlichkeit auf Einsatzzeit am Sonntag immens gestiegen ist. Und für Etienne Amenyido bietet sich gegen Paderborn vermutlich einmal mehr die Chance, proaktiv an seiner Zukunft zu werkeln. Vielleicht sogar zum letzten Mal.

Am Dienstag hatte Oladapo Afolayan sein individuelles Training vorzeitig beenden müssen, was die zarten Hoffnungen auf ein Comeback gegen Paderborn auf Null sinken ließ. Und gleichzeitig bedeutete, dass Amenyido die einzig verbliebene gelernte Alternative für die Position vorne links ist, da Elias Saad wegen Gelb-Sperre fehlt.

Gutes Pflaster Paderborn: Trifft Amenyido erneut?

Natürlich wollte sich Fabian Hürzeler nicht vorzeitig in die Karten schauen lassen und beantwortete die Frage nach Amenyidos Startelf-Nominierung mit „eventuell ja“. Allerdings attestierte der Coach dem Angreifer eine sehr gute Trainingswoche.

Und dann ist da noch die Statistik, die Hoffnung macht: Die letzten beiden Heimspiele gegen den SCP endeten 2:2 – und Amenyido traf beide Male.