Sechs Punkte vor HSV und Schalke: Das sagt Schultz über St. Paulis Situation

Schlanke sechs Punkte beträgt das Polster, das der FC St. Pauli zwischen sich und die Aufstiegskonkurrenz vom HSV und Schalke 04 aufgebaut hat. Eine Menge Holz, könnte man meinen – doch das sieht der Coach des Kiezklubs komplett anders.

Der Satz war noch nicht ganz ausformuliert, da musste Timo Schultz schon breit grinsen. Ob es denn beruhigend sei, wurde er gefragt, dass der Stadtnachbar und die Königsblauen schon so vermeintlich weit hinten dran sind. „Ja, extrem beruhigend…“, sagte er lachend, um dann ernst zu ergänzen: „Sechs Punkte sind in der heutigen Zeit gar nichts. Das kann in acht Tagen alles schon wieder ganz anders aussehen.“

Der Fokus – und das sei auch so gewesen, als es nicht so gut lief und die anderen Mannschaften aufgeholt oder St. Pauli überholt haben – „liegt bei uns und bei dem, was wir beeinflussen können. Wie die über uns spielen, wie die unter uns spielen, wie die Gesamtkonstellation ist – das wird noch kribbelig genug drei, vier, fünf Spieltage vor Ende.“ Beruhigend, unterstrich er, sei gar nichts in dieser Liga.

Wie ein Tabellenrechner funktioniert, weiß St. Paulis Trainer Timo Schultz nicht

Entsprechend fiel auch seine Antwort auf die Frage aus, ob er schon einmal den Tabellenrechner eines Fachmagazins bemüht habe. „Ganz ehrlich: Ich habe den Kicker-Tabellenrechner in meinem ganzen Leben noch nie bedient“, schwor Schultz. „Ich wüsste überhaupt nicht, wie das funktioniert. Und das sollte auch nicht die Arbeit eines Trainers sein.“