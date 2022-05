Warum es bei St. Pauli keine offizielle Saisoneröffnung gibt

Die eine Zweitliga-Saison ist kaum beendet, da wirft die nächste schon ihre Schatten voraus: Am Dienstag gab der FC St. Pauli die Rahmendaten der Sommervorbereitung bekannt. Erste Testspielgegner stehen bereits fest, ebenso Ort und Zeit des Trainingslagers.

Nach knapp vier Wochen Pause bittet Trainer Timo Schultz am 11. Juni (Samstag) zur ersten Einheit der neuen Spielzeit. Acht Tage später (19. Juni, 15 Uhr) steht beim Hetlinger MTV das erste Vorbereitungsspiel an. Am 25. Juni geht es mal wieder gegen Holstein Kiel, am 1. Juli gegen die Dänen von Silkeborg IF (Ort und Zeit jeweils noch offen).

St. Pauli fährt Anfang Juli für eine Woche ins Trainingslager

Vom 3. bis zum 10. Juli geht es dann nach Südtirol, wo die Kiezkicker eine Woche lang ihr Trainingslager abhalten werden. Im Rahmen dessen sind zwei Testspiele geplant, bis dato sind aber weder Termine noch Kontrahenten final fixiert. Der Ort, wohin sich St. Pauli zurückziehen wird, dürfte intern bekannt sein, in der offiziellen Mitteilung aber ist kein Hinweis darauf zu finden.

Und weil bereits am Wochenende darauf das erste Punktspiel auf dem Plan steht, fällt die traditionelle Saisoneröffnung mit einem Match am Millerntor gegen einen mehr oder minder prominenten Gegner Stand jetzt flach.