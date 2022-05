Zwei blöde Gegentore: So verpasste St. Pauli die Relegation

Dass die vergangenen Wochen beim FC St. Pauli nicht übermäßig erbaulich waren, lässt sich schon an der Bilanz bis zum Spiel gegen Fortuna Düsseldorf ablesen: sechs Spiele ohne Sieg, die letztlich den Aufstieg kosteten. Vier Punkte fehlten für Platz drei – verdammte vier Punkte, die Timo Schultz’ Mannschaft in verfluchten drei Minuten verspielte: In Sandhausen fiel der Ausgleich in der zweiten Minute der Nachspielzeit, gegen Nürnberg in der ersten. Während sich das Team in Sandhausen passiv hinten reingestellt hatte, tat es dies gegen den „Club“ nicht – und kassierte doch wieder das späte Tor.

Im Nachhinein das für St. Pauli Schmerzhafteste unter viel Schmerzhaftem. Denn: Ohne diese beiden allemal vermeidbaren Gegentreffer spielte der Kiezklub anstelle des ungeliebten Stadtnachbarn aus Stellingen in der Relegation gegen Hertha BSC um den Aufstieg. Obwohl die Rückrunde insgesamt ja nicht ansatzweise mit der erfolgreichen Hinserie zu vergleichen war, bestand diese Hoffnung bis kurz vor Schluss.

Der FC St. Pauli bleibt mal wieder hinter dem HSV

Stattdessen aber rangiert St. Pauli einmal mehr hinter dem HSV und muss zusehen, wie sich die Mannschaft von Tim Walter womöglich in die Erstklassigkeit verabschiedet.