Nach Abwägung aller Corona-bedingter Risikofaktoren hatte sich der FC St. Pauli entschlossen, das Trainingslager im spanischen Benidorm durchzuziehen. Eine letztlich wohl richtige Entscheidung, nicht nur des optimalen Wetters wegen. Zum Abschied zog Trainer Timo Schultz Bilanz und sagte über …

…die Rahmenbedingungen: „Das Hotel war top, zum Glück auch sehr weitläufig, sehr luftig, was in Corona-Zeiten ja auch gut ist. Die Plätze waren top und direkt am Hotel, das Essen richtig, richtig gut. Und mein Bett war auch hervorragend.“

St. Paulis Zu-Null-Sieg gegen Beerschot: „Spricht dafür, dass die Abläufe geklappt haben“

…den 2:0-Testspielsieg gegen den belgischen Erstligisten Beerschot: „Wir haben zu Null gespielt und auch relativ wenig zugelassen. Das spricht schon mal dafür, dass die Abläufe gepasst haben. Wir haben auch das Anlaufverhalten mal variiert, um ein bisschen flexibler zu sein und auch auf andere Gegner reagieren zu können. Da habe ich dann auch einige Sachen gesehen, die nicht so gut geklappt haben. Themen wie Kettenverhalten, schnelleres Durchschieben, gerade auch in dem Moment, wo der Ballverlust da ist, da sehe ich schon noch Luft nach oben bei uns. Aber das sind Sachen, die begleiten einen die ganze Saison. Die trainierst du nicht mal eben drei Wochen und dann klappen die wunderbar. Aber es war ein gerechtes Ergebnis und ein guter Test, zum Ende der anstrengenden Woche hat jeder noch einmal 60 Minuten bekommen. Von der Belastung her ist das optimal gewesen.“

Jackson Irvine ist wieder fit, Luca Zander kommt aus seinem „Kabuff“ zurück in die Kabine

…die Personalsituation: „Es hat sich zum Glück keiner verletzt. Selbst Jackson Irvine, der ja einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte, der dann richtig dick aussah, konnte problemlos spielen. Mit Luca Zander (COVID-19-Infektion; Anm. d. Red.) und Philipp Ziereis (wurde Papa; Anm. d. Red.) haben wir noch zwei an Bord, die in Hamburg waren. Die stoßen hoffentlich auch am Dienstag wieder zur Gruppe.“

...Luca Zanders Ist-Zustand: „Ihm geht es schon seit mehreren Tagen wieder richtig gut. Er ist auch fleißig am Trainieren in seinem Kabuff, hat ein Rad zur Verfügung gestellt bekommen, damit er sich auspowern kann. Aber er ist vier Wochen raus gewesen aus dem Trainingsbetrieb, da muss man den Motor wieder ein bisschen ins Laufen kriegen.“

Das könnte Sie auch interessieren: So denkt Buchtmann über seine Zukunft

…eventuelle Neuzugänge: „Der Kader ist sehr ausgewogen. Wir haben auf jeder Position unsere Alternativen. Selbst jetzt, wo Afeez Aremu weggebrochen ist, wissen wir, dass wir mit Rico Benatelli einen richtig guten Spieler dahinter haben. Konkret zu sagen, wir sind auf dieser oder jener Position am Suchen, das ist nicht der Fall. Natürlich kommen jetzt Tausende Angebote von Spielern rein, die alle super sind und besser als die, die wir haben. Aber wir würden nur was machen, wenn wir wirklich davon überzeugt sind. Ich hab’s ja schon ein paar Mal betont: Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft.“

…den Teamgeist: „Das beste Teambuilding sind immer Siege, erfolgreiche Spiele, gute, intensive Trainingseinheiten. Jede Mannschaft hat so ihre Gruppen, die Skandinavier zum Beispiel, die dann auch mal beim Essen bevorzugt zusammensitzen. Aber eigentlich setzt sich jeder zu jedem, jeder macht was mit jedem. Auch im Fitnessraum oder auf dem Platz bleiben ein paar Jungs zusammen länger, die ansonsten nicht so viel miteinander zu tun haben.“