„Noch nicht, aber …“: Trainer Hürzeler deutet Vertrags-Verlängerung an

Die Tatsache, dass Fabian Hürzeler beim FC St. Pauli einen großartigen Job macht, kann man Spieltag für Spieltag auf dem Rasen sehen und an der Tabelle ablesen. Dass der Trainer-Shootingstar begehrt ist, kann sich jeder denken. Der Kiezklub ist allerdings nicht nur erster Ansprechpartner, sondern auch in der Pole Position bei der Zukunftsplanung des 30-Jährigen, der ein klares Ziel verfolgt: die Bundesliga.

Die wichtigste Zukunfts-Personalie befindet sich auf einem guten Weg – das legen jedenfalls die jüngsten Äußerungen von Hürzeler nahe. Verein und Trainer scheinen der Verlängerung des mutmaßlich am Saisonende auslaufenden Vertrages ein gutes Stück nähergekommen zu sein.

„Es ist ein großes Privileg, für St. Pauli arbeiten zu dürfen. Es macht mir großen Spaß. Wir haben etwas vor in diesem Jahr. In meinen Gedanken spielt nur der FC St. Pauli eine Rolle“, sagte der Erfolgscoach kurz vor dem Anpfiff der Partie in Paderborn (2:2) bei Sky.

Hürzeler macht St. Pauli-Fans Hoffnung

Vor allem aber äußerte sich Hürzeler alles andere als ausweichend oder oberflächlich zum Stand der laufenden Verhandlungen.

„Der Austausch wird von Woche zu Woche konkreter“, berichtete er. „Wir können noch nichts vermelden, aber die Hoffnungen der Fans sind definitiv berechtigt.“ Würde er dies sagen, wenn es wahrscheinlich ist, dass die Hoffnungen der Fans enttäuscht werden könnten?

Der Königsweg für Hürzeler wäre ein Aufstieg mit den Kiezkickern ins Oberhaus. „Natürlich will ich gern mit St. Pauli in der Bundesliga. Ich fühle mich hier sehr wohl und ich kann mit der Mannschaft wachsen.“