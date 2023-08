St. Paulis Senkrechtstarter: Neues Highlight für Elias Saad

Erst vor wenigen Tagen hatte ihn ein nahezu gleichaltriger Mannschaftskollege als sein Vorbild geadelt. „Was Elias hier bislang erreicht hat, ist unglaublich“, sagte Scott Banks (21) über Elias Saad (23). „Wenn ich diesen Sprung auch machen und ein regelmäßig eingesetzter Spieler werden kann, wäre das toll.“

Was Banks zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste: Wenn ihm der Sprung auch gelingt, ist er bald schon schottischer Nationalspieler. Denn Saad wurde nun erstmals ins Aufgebot der tunesischen Auswahl berufen. Nationalcoach Saled Kadri hat den Flügelflitzer aus Hamburg für den Kader der bevorstehenden Länderspiele gegen Botswana am kommenden Donnerstag und Ägypten am 12. September nominiert.

In Tunesien war man bereits vorher auf St. Paulis Elias Saad aufmerksam geworden

Ganz überraschend kommt die Berufung des gebürtigen Hamburgers, der erst im vergangenen Winter seinen ersten Profi-Vertrag unterzeichnete und aus der Regionalliga von Eintracht Norderstedt gekommen war, nicht. Mit seiner Entwicklung in der vergangenen Rückrunde hatte Saad, dessen Eltern aus Tunesien stammen, bereits Aufmerksamkeit erregt.

Das könnte Sie auch interessieren: Warum St. Paulis Ultras auf den Anpfiff pfeifen

Saad ist übrigens nicht zum ersten Mal Nationalspieler, im Futsal war er für Deutschland aufgelaufen.