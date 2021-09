Als die Kiezkicker am Montag nach zwei freien Tagen in die neue Trainingswoche starteten, da fehlten zwei Spieler, die die Länderspielpause eigentlich nutzen sollten, um wieder einsatzbereit zu sein, wenn es am Sonnabend in der Liga bei Hannover 96 weitergeht. Ob die beiden Schweden Eric Smith und Sebastian Ohlsson dann fit sind, ist mehr als fraglich.

Bei Ohlsson scheint es einen Rückschlag gegeben zu haben. In der Woche vor dem Regensburgspiel hatte der Rechtsverteidiger, der nach einer Innenbandverletzung seit März kein Spiel mehr bestritten hat, wieder voll trainiert. Vergangene Woche jedoch sah man ihn erneut in Laufschuhen. Gestern gar nicht. Letzteres gilt auch für Smith, der beim Aufwärmen vor dem Regensburg-Spiel eine Verletzung erlitten hatte und in der ersten Woche der Länderspielpause gar nicht auf dem Rasen zu sehen war.

Erfreulich ist dagegen, dass sich Sturm-Talent Igor Matanovic nach langwierigen Leistenproblemen erstmals wieder auf dem Platz zeigte, ein paar Laufrunden drehte und leichte Ballübungen absolvierte. Ein Anfang.