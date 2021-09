In allerletzter Minute haben St. Paulis Innenverteidiger James Lawrence und Wales drei Punkte in der WM-Qualifikation gesichert. Das Siegtor beim 3:2 (1:2)-Erfolg im Auswärtsspiel gegen Belarus erzielte Stürmerstar Gareth Bale in der 93. Minute. Sein dritter Treffer.

Kurios: In der Partie am Sonntag, die im russischen Kazan stattfand, gab es drei Elfmeter. Einen für Belarus, zwei für Wales, die Bale einnetzte. Lawrence spielte durch. Mittwoch steht das Quali-Heimspiel gegen Estland an.

Zu Null: St. Pauli-Torwart Vasilj hält auch gegen Kuwait seine Kiste sauber

St. Pauli-Keeper Nikola Vasilj durfte sich im Nationaltrikot beweisen. Im Nationalteam von Bosnien-Herzegowina eigentlich die Nummer zwei, stand Vasilj am Samstag im Testspiel gegen Kuwait in der Kiste, hielt sie beim 1:0 sauber. Am Dienstag spielt seine Auswahl zu Hause in der WM-Quali gegen Kasachstan, dann dürfte wieder Stamm-Keeper Ibrahim Sehic den Vorzug erhalten.

Jackson Irvine tritt mit Australien am Dienstag in der WM-Quali in Vietnam an, Finn Ole Becker spielt mit der deutschen U21 in der EM-Qualifikation in Riga gegen Lettland.