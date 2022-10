St. Paulis schmerzhaftes Wiedersehen mit Daniel-Kofi Kyereh

Bis kurz vor Spielbeginn war zumindest der Öffentlichkeit nicht bekannt, ob es etwas werden würde mit dem Wiedersehen auf dem Platz. Noch bei der Freiburger 0:5-Pleite in München am Sonntag hatte Daniel-Kofi Kyereh mit Muskelbeschwerden aussetzen und daher um seinen Einsatz gegen den Ex-Klub, den FC St. Pauli, bangen müssen.

Womöglich wäre aus dem Aufeinandertreffen auf dem Rasen trotz der Wiedergenesung des ghanaischen Nationalspieler nichts geworden bei anderem Spielverlauf. Weil Kyereh beim Europapokal-Teilnehmer Freiburg aber mittlerweile Leistungsträger ist und der SC zur Pause des DFB-Pokal-Zweitrundenspiels gegen St. Pauli ohne nennenswerte Offensivaktionen verdient mit 0:1 in Rückstand lag, sah sich Trainer Christian Streich genötigt, den 26-Jährigen zu bringen.

DFB-Pokal: Kyereh bekommt gegen St. Pauli auf die Knochen

Fast die gesamte zweite Halbzeit liefen Kyereh und seine Kollegen dem 0:1, das Lukas Daschner nach einem Ballverlust des Freiburgers Keven Schlotterbeck per Lupfer erzielt hatte (42.), hinterher. Die alten Bekannten vom Kiez hatten wenig Freundliches für ihren besten Spieler der Vorsaison übrig, stattdessen wurde insbesondere Sechser Afeez Aremu immer wieder auf robuste Art und Weise im Zweikampf bei Kyereh vorstellig. Jackson Irivine sah nach Foul gegen den Techniker gar Gelb.

Und eine Verlängerung, weil Weltmeister Matthias Ginter in der Nachspielzeit per Kopf ​​​​​​​ausglich (90.+3), um nach einer Ecke gegen das eigentlich nach Chancen überlegene St. Pauli – wieder per Kopf – für Ex-St-Pauli-Stürmer Michael Gregoritsch vorzulegen, der zum 2:1 einköpfte (119.). Freiburg zog ins Achtelfinale ein. Und für St. Pauli war das alles am Ende nur ein schmerzhaftes Wiedersehen.