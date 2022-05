„Sinnbildlich”: St. Paulis Rekord-Youngster zahlen Lehrgeld

Sie sind Teil der Gegenwart beim FC St. Pauli, vor allem aber auch wichtige Bausteine für die nahe Zukunft: Igor Matanovic und Marcel Beifus sorgen in der laufenden Saison für einen Liga-Rekord, dass sie trotzdem naturgemäß noch viel Luft nach oben haben, wurde auf Schalke aber offensichtlich.

„Igor hat sicher ein Ausrufezeichen gesetzt mit seinen beiden Treffern“, befand Timo Schultz über den jungen Mann, der in der kommenden Serie noch auf dem Kiez kicken wird, ehe er in gut einem Jahr nach Frankfurt wechselt. Mit 19 Jahren, einem Monat und sechs Tagen ist Matanovic der zweitjüngste Torschütze der Zweitliga-Saison, getoppt nur von Marcel Beifus, der im Alter von 18 Jahren, elf Monaten und sechs Tagen gegen Dresden genetzt hatte.

St. Paulis Igor Matanovic trifft doppelt, fliegt aber wie Marcel Beifus spät vom Platz

So weit, so gut. Die Einschränkung folgte aber stehenden Fußes. Die beiden Youngster seien in Gelsenkirchen „sinnbildlich für das Spiel“ gewesen, befand der Coach. „Sie haben versucht, ihren Mann zu stehen, haben teilweise richtig gute Sachen gemacht und waren trotzdem dem Dauerdruck der Schalker am Ende auch nicht mehr gewachsen.“

Das könnte Sie auch interessieren: 2000 Verletzte bei wilder Schalker Party

Was darin gipfelte, dass beide vom Platz flogen. Beifus nach einem heftigen Tritt gegen Fink mit glatt Rot (81.), noch überflüssiger war dann die Ampelkarte für Matanovic nach Fouls an Kaminski (90.) und Aydin (90.+4). „Das ärgert mich für die beiden“, sagte Schultz, „da müssen sie draus lernen.“