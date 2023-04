St. Paulis Nemeth trainiert wieder – Kommt er diese Saison noch mal zum Einsatz?

Als er etwas früher als die Kollegen den Trainingsplatz verließ, rief ihm ein Kiebitz zu: „Das sah doch gut aus!“ „Hat sich auch gut angefühlt“, antwortete David Nemeth, der am Montag zum ersten Mal im Kalenderjahr wieder Teile der Mannschaftseinheit absolvieren konnte.

Seit seiner verletzungsbedingten Auswechslung nach wenigen Minuten beim Hinspiel in Braunschweig (8.10.) plagt sich der Österreicher mit einer Schambeinentzündung und deren Folgen herum. Eine Blessur, mit der nicht zu spaßen ist, bei der in Sachen Genesungsprozess viel Geduld gefragt ist.

Der Österreicher, obwohl noch jung an Jahren, hat sie aufgebracht – und sieht jetzt wieder Licht am Ende des Tunnels. Auch wenn ein Einsatz noch in dieser Saison vermutlich komplett auszuschließen ist.

Igor Matanovic und Etienne Amenyido fehlen St. Pauli bis Saisonende

Selbiges gilt für Etienne Amenyido, der weiterhin außerhalb Hamburgs versucht, einen Gesundheitszustand zu erreichen, der eine Teilnahme am Mannschaftstraining möglich macht. Und auch Igor Matanovic wird in dieser Saison kaum mehr zum Einsatz kommen. Der Stürmer, der an der Schulter hatte operiert werden müssen, hatte dem Derby auf der Tribüne in zivil beigewohnt.