St. Paulis Kyereh fährt zur WM – und muss vor wütenden Fans fliehen

Riesen-Jubel in Ghana und bei St. Paulis Daniel-Kofi Kyereh! Dank des 1:1 in Nigeria im Rückspiel der WM-Playoffs qualifizieren sich die „Black Stars“ für die Endrunde in Katar. Nach dem Spiel wurde es aber brenzlig.

Arsenal-Profi Thomas Partey erzielte in der zehnten Minute per Distanzschuss das nach dem 0:0 im Hinspiel so wichtige Auswärtstor für Ghana – unter gütiger Mithilfe des gegnerischen Keepers. William Troost-Ekong glich per Foulelfmeter (22.) für Nigeria aus. Mehr aber war nicht drin, der vermeintliche Führungstreffer von Victor Oshimen (34.) wurde wegen einer Abseitsposition zurückgepfiffen.

Live video from National Stadium.

The fans are angry.#NGRGHA pic.twitter.com/8zJOFehFf8 — Samuel Odiase (@Aiyanyor01) March 29, 2022

Zum zweiten Durchgang kam Kyereh dann in die Partie, in der 77. Minute blieb sein Distanzversuch zu ungenau. Gejubelt wurde am Ende dennoch bei den Ghanaern, alles Anlaufen der Nigerianer half nichts.

FC St. Pauli: Kyereh fährt mit Ghana zur WM nach Katar

Die Ghanaer konnten allerdings nicht lange auf dem Platz feiern. Wütende nigerianische Fans in Abuja stürmten auf den Rasen, die Gästespieler rannten schnell in die Kabine.

Dort wurde dann endlich der WM-Einzug von Kyereh und Co. gefeiert, wie auf einem Instagram-Video des Kiezkickers zu sehen ist.