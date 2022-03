Kyereh in die Bundesliga? Das sagt Kollege Burgstaller dazu

Ist er seiner Zeit voraus oder kommt seine ganz große Zeit bei St. Pauli erst noch? Daniel-Kofi Kyereh hat Vertrag bis 2023, doch inzwischen wollen einige Vereine den 26-Jährigen auslösen.

Neben Zweitliga-Konkurrent Werder Bremen sollen die Bundesligisten Mainz, Union Berlin und Mönchengladbach Interesse an St. Paulis Top-Vorbereiter haben, der am Dienstagabend (19 Uhr) mit Ghana in Nigeria um ein WM-Ticket kämpft.

Drei Millionen Marktwert: Auch Mönchengladbach zeigt Interesse an Kyereh

Auf drei Millionen Euro wird Kyereh bei transfermarkt.de taxiert, die tatsächliche Ablöse bliebe Verhandlungssache. St. Pauli würde ihn am liebsten halten, wofür ein Aufstieg nicht nur ein gutes, sondern auch ein nötiges Argument wäre.

„Jeder weiß, dass er in der Bundesliga spielen kann“, sagt St. Pauli-Torjäger Guido Burgstaller, der oft von den Zuspielen des Ghanaers profitiert hat: „Ich wünsche ihm den nächsten Schritt. Aber ob der bei einem anderen Verein ist, muss man am Ende der Saison gucken.“