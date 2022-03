Ein Ex-St. Paulianer fährt zur WM – kann Kyereh ihm folgen?

Am Samstagabend hatte er seine Instagram-Fangemeinde per Live-Video teilhaben lassen an einem heißen Tänzchen, das Daniel-Kofi Kyereh vor den Kollegen der Nationalmannschaft Ghanas aufs Parkett zauberte. Die Fortsetzung soll am Dienstagabend folgen.

Nach dem enttäuschenden torlosen Remis im WM-Qualifikationshinspiel gegen Nigeria muss im zweiten Duell auswärts in Abuja (19 Uhr, live bei DAZN) ein Sieg her für die Black Stars, auf welche Art und Weise auch immer. Kyereh darf angesichts der offensiv dünnen Vorstellung vom Hinspiel hoffen, diesmal länger zum Einsatz zu kommen. In Kumasi hatte Coach Otto Addo den St. Paulianer etwas überraschend erst nach 82 Minuten eingewechselt.

Ehemaliger St. Paulianer David Hoilett Ein aktueller Kiezkicker hofft also noch auf ein Ticket für Katar, ein ehemaliger hat es bereits in der Tasche: David Hoilett, 2008/09 in Braun-Weiß aktiv, fertigte mit Kanada in Toronto Jamaika mit 4:0 ab, steuerte höchstpersönlich einen Treffer bei und tütete damit die erst zweite WM-Teilnahme der Nordamerikaner nach 1986 in Mexiko ein.

Gegen Hansa Rostock war David Hoilett für St. Pauli ein legendärer Doppelpack gelungen

Hoilett, mittlerweile mit 31 Jahren auch schon ein Routinier, spielt inzwischen für den FC Reading. Zuvor war er lange Jahre bei den Queens Park Rangers in London und bei Cardiff City in Wales aktiv. Für St. Pauli traf er insgesamt sechs Mal, auf ewig in Erinnerung bleibt sicher sein legendärer Doppelpack beim dramatischen 3:2 gegen Hansa Rostock im März 2009.