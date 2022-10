St. Paulis Kapitäne und die Derby-Frage: So steht es um Irvine und Paqarada

Für Schonung ist die Situation viel zu angespannt, hat der FC St. Pauli die Punkte allzu nötig – und das so schnell wie möglich. Dennoch stellt sich die Frage, ob Kapitän Leart Paqarada nach seiner Verletzungspause wieder vollkommen fit wird für einen Startelfeinsatz in Braunschweig – und ob auch bei seinem angeschlagenen Vertreter Jackson Irvine ein Einsatz am Samstag die Teilnahme am Derby-Heimspiel am 14. Oktober gefährdet.

Erfreulich ist, dass Linksverteidiger Paqarada am Mittwoch Teile des Mannschaftstrainings absolvierte und ohne sichtbare Einschränkungen mit dem Ball am Fuß agierte. Vor dem Trainingsspiel mit Zweikämpfen stieg er dann allerdings aus.

Nur eine Vorsichtsmaßnahme bei Irvine?

Entwarnung gibt es bei Irvine, vorerst jedenfalls. Der Australier – zuletzt gelbgesperrt – war am Dienstag zum Ende des Trainings in die Kabine gehumpelt, hatte Probleme mit dem Fuß. Am Mittwoch fehlte er. Auf MOPO-Nachfrage hieß es vom Verein: Vorsichtsmaßnahme. Wird diese auf das Spiel am Wochenende ausgeweitet?

Immerhin hat St. Pauli auch ohne Paqarada und Irvine gegen Heidenheim eine starke Leistung geboten. Ihre Vertreter Lars Ritzka und Carlo Boukhalfa spielten solide. Dennoch wird Trainer Timo Schultz in Braunschweig die beste Elf ins Rennen schicken wollen, wenngleich jedes Risiko – insbesondere in der Woche vor dem Derby – gut abgewogen werden muss.