Das 0:0 des FC St. Pauli gegen Heidenheim wurde mit Blick auf die bisherige Saison der Kiezkicker gemeinhin als Fortschritt betrachtet. Kein wesentlicher in der Tabelle, wohl aber einer in der Leistung. Am Samstag geht es für die Braun-Weißen zu den Blau-Gelben nach Braunschweig und trotz des Punktes gegen Heidenheim herrscht bei St. Pauli weiterhin Alarmstufe Gelb.