St. Paulis Kapitän Ziereis setzt Zeichen in eigener Sache

Die Binde am Arm, nah am Gegenspieler, konsequent im Kampf Mann gegen Mann. Philipp Ziereis war in Sandhausen einer der besten St. Paulianer, gewann fast schon sensationelle 91 Prozent der Zweikämpfe (zehn von elf). Der Kapitän geht voran.

Ein starker Auftritt des 29-Jährigen und auch ein starkes Statement in eigener Sache, denn Ziereis’ Vertrag läuft bekanntlich am Saisonende aus.

FC St. Pauli: Philipp Ziereis mit starker Leistung in Sandhausen

Nach seiner Oberschenkelverletzung im März, durch die er vier Pflichtspiele verpasst und gegen Rostock nur auf der Bank gesessen hatte, stand der Innenverteidiger in den letzten beiden Partien wieder 90 Minuten auf dem Platz.

Nach dem Remis dominierte bei Ziereis aber der Frust und er redete Klartext: „Wir nehmen aus dem Spiel mit, dass es so nicht geht, sondern wir viel mehr machen müssen.“ Eine Ansage.