Endlich Fußball-Lehrer! St. Paulis Hürzeler belohnt sich

Um kurz nach neun Uhr am Morgen hatte Fabian Hürzeler Tagesordnungspunkt eins des Mittwochs schon hinter sich gebracht. „Ich fahre jetzt gleich zum Trainingsgelände“, sagte St. Paulis Coach am Ende der Pressekonferenz, „da werden wir eine Videosequenz haben, uns dann aufs Training vorbereiten, dann Training abhalten. Und dann werde ich mir ein schickes Sakko anziehen“.

Eines habe er dann noch entdeckt in seinem Schrank, auch wenn er es lange nicht mehr getragen habe. Aber am Abend wartete ein besonderes Ereignis. Mit dem Zug machte sich der 30-Jährige am frühen Nachmittag auf den Weg nach Düsseldorf, wo ab 18 Uhr die Ehrung der Absolventen des Fußballlehrer-Lehrgangs stattfand.

„Ich freue mich darauf, die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu treffen“, sagte er vorab. Man habe lange, aber auch sehr schöne Monate zusammen gehabt. „Ich habe dort Unterstützer und Freunde kennengelernt“, erklärte Hürzeler. Es gäbe einen super Austausch, weil alle anderen mit ihm fühlen konnten, die selben Situationen wie er jetzt schon durchlebt hätten.

St. Paulis Coach Fabian Hürzeler will Kontakte aufrecht erhalten

Und ihm sei es wichtig zu sagen, „dass wir vom DFB und von den ganzen Inhalten enorm viel mitgenommen haben. Es war für mich eine sehr lehrreiche Zeit“. Noch wichtiger aber sei es ihm, „dass die Reise mit den anderen jetzt nicht beendet ist, dass es weitergeht und dass wir im Austausch bleiben“.