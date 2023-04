St. Pauli sorgt sich um Abwehr-Riesen: Droht Ausfall gegen Heidenheim?

Er steht bei vier Verwarnungen, die nächste Gelbe Karte hätte eine Sperre zur Folge. Doch das ist seit Mittwochmittag nicht mehr die größte Sorge für einen Leistungsträger des FC St. Pauli. Eine zentrale Figur für das Team und Trainer Fabian Hürzeler droht bereits am Samstag im Topspiel in Heidenheim auszufallen.

Die Spielform bei der Trainingseinheit war in vollem Gange, als sich Eric Smith separierte, hinter der Torauslinie auf den Rücken fallen ließ und Physio-Chef James Morgan zu sich rief. Der eilte herbei und machte sich am Adduktorenbereich im rechten Oberschenkel des Profis zu schaffen. Der stand danach auf, doch die Körpersprache verhieß nichts Gutes. Smith wirkte frustriert und ging in die Kabine, einigermaßen unrund obendrein.

Die Leisten- ist die Problemgegend beim 1,92-m-Mann, immer wieder macht sich dieser Körperteil bei ihm beschwerend bemerkbar. Trotz grundsätzlich massiv verbesserter physischer Stabilität hatte der 26-Jährige auch in dieser Saison schon damit zu kämpfen.

Adam Dzwigala würde wohl in St. Paulis Startelf rücken

Ein Smith-Aus wäre per se unschön. Gerade für Heidenheim wäre er ob seiner Größe aber nochmal wichtiger, zumal in Maurides (Meniskus-OP) bereits ein Brecher sicher fehlen wird. Sollte der Skandinavier passen müssen, würde vermutlich Jakov Medic in die zentrale Position der Dreierkette rücken und Adam Dzwigala den freien Platz rechts einnehmen.