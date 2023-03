St. Paulis Fragezeichen: So steht es um Medic und Daschner

Es hatte ordentlich geknallt am Freitag. Beim Testspielsieg gegen Hannover 96 (2:0) hatte Jakov Medic noch vor der Pause ausgewechselt werden müssen, nachdem Keeper Sascha Burchert mit voller Wucht in ihn hineingerauscht war. Doch es kann Entwarnung gegeben werden.

Beim Training am Montag kam der Kroate zwar als letzter und nur mit Laufschuhen auf den Platz, aber er konnte ein paar Runden drehen und dürfte in den folgenden Tagen wieder komplett zum Team stoßen.

Lukas Daschner ist zurück im St. Pauli-Training

So wie Lukas Daschner. Der hatte in der vergangenen Woche einige Einheiten verpasst, weil er erkrankt war. Auch gegen Hannover war er nicht dabei, am Montag aber stand der Offensivmann wieder quicklebendig auf dem Rasen und mischte munter von A bis Z mit.

Selbiges traf auch auf Marcel Beifus zu. Der Innenverteidiger hatte sich vergangene Woche einer Weisheitszahn-OP unterziehen müssen, war entsprechend weder gegen 96 noch für die U23 in Havelse zum Einsatz gekommen. Jetzt ist aber auch er wieder eine Alternative