St. Paulis Dauer(b)renner: Paqarada droht ein historischer Ausfall

Leart Parada ist St. Paulis Dauer(b)renner. Seit er im Sommer 2020 vom SV Sandhausen nach Hamburg wechselte, verpasste der Linksverteidiger kein einziges Spiel aus Gesundheitsgründen. Nie war er verletzt, nie war er krank, nie fiel er aus. Aktuell laboriert der 27-Jährige nun aber doch an einer Muskelblessur im Oberschenkel und dürfte erstmals nicht zur Verfügung stehen.

Dass das an diesem Wochenende noch nicht der Fall ist, liegt an der Länderspielpause, deretwegen der Zweitliga-Spielbetrieb ruht. Aller Voraussicht nach aber wird Paqarada mindestens gegen Heidenheim am kommenden Samstag nicht auf dem Platz stehen. Er werde dem FC St. Pauli „bis auf Weiteres fehlen“, hatte der Verein nach dem Spiel in Regensburg, wo Paqarada nach einer Stunde vom Platz humpelte, mitgeteilt. Der Kapitän des Kiezklubs reiste folglich nicht zur Nationalmannschaft des Kosovo, „um in Hamburg eine schnellstmögliche Regeneration in die Wege zu leiten“.

Paqarada zuletzt vor siebeneinhalb Jahren verletzt

Die Ausfallzeit ist zwar zumindest öffentlich nicht genauer definiert, bei einer Muskelverletzung ist aber grundsätzlich Vorsicht geboten, um keine noch größeren strukturellen Schäden durch vorschnelles Belasten zu verursachen. Bisher hat der Deutsch-Kosovare bei St. Pauli 78 von möglichen 83 Spielen gemacht; fünfmal saß er auf der Bank, aber der Körper war nie das Problem. Eine beeindruckende Bilanz.

Die sogar noch weiter in die Vergangenheit zurückreicht. Laut der Datenbank von Transfermarkt.de datiert Paqaradas bis zur aktuellen Oberschenkelblessur letzte Verletzung von, Achtung: Februar 2015. Damals hatte er sich in Sandhausen einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen und fiel aus.

Diese sagenhafte Serie wird nun reißen. Und der Dauer(b)renner eine Zwangspause einlegen.