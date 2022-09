Nach Regensburg-Niederlage: Verliert St. Pauli beide Kapitäne?

Sie wollten beide nicht sprechen mit den Journalisten in der Mixed Zone, zu groß war der Frust. Nicht nur, dass sie in Regensburg verloren hatten, nein: Für St. Paulis Kapitäne Leart Paqarada und Jackson Irvine nahm die Niederlage eine extra-bittere Volte. Womöglich fallen gleich beide beim Spiel gegen Heidenheim nach der Länderspielpause aus.

Die braun-weiße Hoffnung auf eine Wende nach dem 0:2-Rückstand beim Jahn wurde nicht eben größer in der 62. Minute. In dieser humpelte Paqarada, der die Binde trug, vom Feld. Es kam Lars Ritzka. Und für den Kiezklub wurden die Sorgen noch dicker als der Eisbeutel, den Paqarada wenig später am Oberschenkel trug. Irvine sah nach einem Ellenbogen-Einsatz Gelb und ist gegen Heidenheim gesperrt.

Leart Paqarada zur Untersuchung in Hamburg: „Da kann richtig was passieren“

„Er ist unser Kapitän und im Mittelfeld unser Leader“, sagte Timo Schultz und betonte: „Natürlich wird er uns fehlen.“

Ob das bei Paqarada auch der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Eigentlich soll(te) er zur Nationalmannschaft des Kosovo fahren, nach der ersten Untersuchung an seinem Oberschenkel im Jahnstadion folgen heute weitere in Hamburg.

„Es hat zugemacht bei ihm“, erklärte der Trainer. „Beim nächsten Sprint kann da richtig was passieren. Ich hoffe mal, dass das nicht schon der Fall ist.“ Ansonsten hätte St. Pauli in Regensburg wesentlich mehr als ein Zweitligaspiel verloren.